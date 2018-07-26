Как «Крымская декларация» повлияет на крымчан?

Недавно подписанная «Крымская декларация» не как не повлияет на в общем Крым, жизнь и настроения жителей полуострова. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Недавно госсекретарем США Майком ПОМПЕО была подписана «Крымская декларация». Её суть заключается в том, что Вашингтон до сих пор не признает Крым официальной территорией России. Он также уточнил, что это официальная политика США.

«Позиция США по Крыму известна, так что ничего нового в декларации нет. Вашингтон по-прежнему не хочет признавать результаты свободного волеизъявления крымчан, но при этом признает и поддерживает нацистский режим в Киеве, который захватил власть в результате государственного переворота. Нам в очередной раз показали, что понятия свободы и демократии для американских политиков ничего не значат. Их логика проста: все, что не соответствует геополитическим интересам Америки, является нарушением демократических норм и международного права. Такой подход дискредитирует не только так называемую «Крымскую декларацию», но и международный имидж Соединенных Штатов. Это источник дестабилизации всей системы международных отношений» — написал у себя на странице глава Крыма.

Также, Сергей АКСЕНОВ написал, что по Конституции Российской Федерации Крым определяется как часть России, а вопрос территориальной принадлежности закрыт навсегда.

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