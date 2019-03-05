Как Крымский мост повлиял на экологию Азовского моря?

К каким выводам пришли ученые Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии?

В 2018 году специалисты исследовали водную толщу, донные отложения и гидробионты (организмы, обитающие в водной среде).

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Анализ полученных результатов показал, что загрязнения тяжелыми металлами, мышьяком, хлорорганическими пестицидами (ХОП) и полихлорированными бифенилами (ПХБ) — ниже среднемноголетних показателей. Уровни накопления токсикантов в органах и тканях промысловых и кормовых видов рыб — это тюлька, хамса, перкарина, пиленгас, камбала-калкан, судак, тарань, бычок-кругляк — соответствуют среднемноголетним показателям с выраженной тенденцией к понижению. Содержание высокотоксичных ХОП и ПХБ также значительно понизилось. Об этом сообщает Инфоцентр Крымский мост:

«Ученые полагают, что свою положительную роль в улучшении экологического состояния Азовского моря сыграл и Крымский мост. С появлением моста упорядочился проход судов через акваторию моря, ужесточился контроль за сбросом льяльных (отработанных) вод судами, несколько снизилось использование маломерного флота в юго-восточном районе моря».

Ряд факторов повлиял на такую положительную динамику в экологии Азовского моря. В частности зафиксированное в 2018 году увеличение стока реки Кубань. Поступление из Кубани большего, чем в предыдущие годы, объема пресной воды благоприятно сказалось на состоянии Азовского моря.

Фото: АзНИИРХ