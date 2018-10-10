Как легко и быстро найти работу?

Ищем ответ на самый актуальный вопрос в Керчи.
К сожалению, вопрос трудоустройства остро воспринимается общественностью. Не смотря на многочисленный список открытых вакансий в Центре занятости, далеко не все могут найти себе работу. На это есть ряд причин — нет востребованной квалификации, низкая заработная плата, неподходящие условия труда и многое другое.
В поисках работы можно несколько месяцев звонить по объявлениям, бегать от одной фирмы к другой и не факт, что на новом месте сразу все получится.
Чтобы не тратить ваше время и здоровье на долгосрочные поиски, чтобы вы не переживали, что можете стать жертвой обмана и оказаться на улице без компенсационных выплат, были уверенны в завтрашнем дне, стоит обратиться в компанию, которая специализируется на аутстаффинге.
Аутстаффинг — это вывод сотрудников компании за пределы официального штата. У организации с персоналом прекращаются формальные отношения путем расторжения трудовых договоров (или по истечению сроков их действия).
Таким образом вы обращаетесь всего один раз к одному работодателю и уже имеете гарантии трудоустройства и соблюдения всех законов трудового кодекса.
В Керчи работает компания МТ «Групп» — осуществляет свою деятельность с 2008 года и одним из лидеров российского рынка аутстаффинга.
Эта компания ищет для трудоустройства специалистов:
- Монтажники МК и ЖБИ
- Стропальщики
- Арматурщики
- Плотники
- Бетонщики
- Сварщики
- Токари
- Слесари МСР и МК
- Маляр
- Экскаваторщики
- Разнорабочие
Компания гарантирует: официальное бесплатное трудоустройство, проживание и спецодежда, отправка до объекта и обратно на комфортабельном автобусе, своевременная выплата авансов и питание.
Подробнее о трудоустройстве обращайтесь по телефону: 8 912 003 14 34.