Как легко и быстро найти работу?

Ищем ответ на самый актуальный вопрос в Керчи.

К сожалению, вопрос трудоустройства остро воспринимается общественностью. Не смотря на многочисленный список открытых вакансий в Центре занятости, далеко не все могут найти себе работу. На это есть ряд причин — нет востребованной квалификации, низкая заработная плата, неподходящие условия труда и многое другое.

В поисках работы можно несколько месяцев звонить по объявлениям, бегать от одной фирмы к другой и не факт, что на новом месте сразу все получится.

Чтобы не тратить ваше время и здоровье на долгосрочные поиски, чтобы вы не переживали, что можете стать жертвой обмана и оказаться на улице без компенсационных выплат, были уверенны в завтрашнем дне, стоит обратиться в компанию, которая специализируется на аутстаффинге.

Аутстаффинг — это вывод сотрудников компании за пределы официального штата. У организации с персоналом прекращаются формальные отношения путем расторжения трудовых договоров (или по истечению сроков их действия).

Таким образом вы обращаетесь всего один раз к одному работодателю и уже имеете гарантии трудоустройства и соблюдения всех законов трудового кодекса.

В Керчи работает компания МТ «Групп» — осуществляет свою деятельность с 2008 года и одним из лидеров российского рынка аутстаффинга.

Эта компания ищет для трудоустройства специалистов:

Монтажники МК и ЖБИ

Стропальщики

Арматурщики

Плотники

Бетонщики

Сварщики

Токари

Слесари МСР и МК

Маляр

Экскаваторщики

Разнорабочие

Компания гарантирует: официальное бесплатное трудоустройство, проживание и спецодежда, отправка до объекта и обратно на комфортабельном автобусе, своевременная выплата авансов и питание.

Подробнее о трудоустройстве обращайтесь по телефону: 8 912 003 14 34.

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