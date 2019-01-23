Как моряки спасались от пожара на танкере в Черном море?

Прыгали за борт и боялись взрыва.

В Керченской больнице находятся пострадавшие моряки при пожаре на танкерах в Черном море. Большинство имеют ожоги, но раны не высокой степени тяжести. Сегодня их посетили волонтеры общества «Красный крест» и привезли продукты питания, средства личной гигиены и поинтересовались, что еще необходимо. Возможно волонтеры снова ниедут навестить пострадавших моряков. Об этом сообщает РИА Крым.

Мужчины рассказали, что прыгали за борт. Пламя было большим и они боялись взрыва.

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Медики заметили у моряков симптомы простуды. Они пройдут обследование у ЛОР-врача, сделают рентген. у одного из пострадавших есть повреждение глаза. Его осмотрит окулист.

По предварительной информации пострадавшие при пожаре на судне останутся в Керчи еще на 7 дней.

Фото: РИА Крым