Как моржи Керчи встретили Рождество? (ФОТО)

Сторонники закалки, представители объединения единомышленников «Моржи Керчи», поехали встречать Рождество на пляж.

Изначально ребята держали путь в село Новоотрадное Ленинского района, однако по техническим причинам на половине пути им пришлось развернуться. Собравшись с мыслями, «моржи» решили поехать в Курортное. По их словам, добраться было нелегко — дорогу практически не было видно, а крутое бездорожье было засыпано снегом. Однако, несмотря на все, поездка более чем порадовала.

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Море пенилось, бурлило, снежок хрустел под босыми пятками, температура воздуха не поднималась выше 0, а температура воды в Азовском море остановилась на отметке +1° — что может быть лучше для любителей закалки?

Керченские моржи после долгой дороги перекусили, пообщались, искупались, прогулялись вдоль берега и поехали домой.

«Сегодня мы провели замечательный экстремальный день. Превосходная снежная погода и отличный отдых у моря с костром — мечта. Апогеем нашей прогулки стал мастер-класс окунания молодых ребят в бурлящую воду Азовского моря».

Ребята считают закалку в светлый праздник Рождества 2019 года одной из самых жестких.

«Даже если дорога заведет вас в холодную глушь, компания друзей тебя всегда согреет и развеселит. И даже суровая стихия покорится и примет с распростертыми объятьями», — делятся с читателями КерчьИНФО керченские «моржи».

Как моржи Керчи встретили Рождество?

Фото: WALRUS KERCH ᛏ МОРЖИ КЕРЧИ