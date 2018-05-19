Как на Украине хотят использовать Крымский мост?

Президент Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что мост через Керченский пролив Украина намерена использовать для связей с Кубанью, уточнив, что это произойдет после того, как Киев вернет контроль над полуостровом. Об этом пишет издание РИА Новости.
Президент Украины также выразил уверенность, что Россия «понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления».
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«Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления», — заявил Петр ПОРОШЕНКО.
В то же время, он отметил, что после восстановления своего суверенитета в Крыму Украина использует Крымский мост для связей с Кубанью, где, по словам Петра ПОРОШЕНКО, живет большое количество украинцев.