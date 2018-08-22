КАК НЕ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ И НЕ НАРУШАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ РОССИИ

Настоящая статья имеет большое практическое значение для ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ граждан России, которые надеяться в обозримом будущим на пенсию и могут ее не дождаться ее никогда. А также для политиков и даже для Президента РФ.

В настоящее время в России, как и в иных странах действует помимо Конституции не формальный договор между обществом и властью, суть которого в следующем: граждански НЕ АКТИВНОЕ общество закрывает глаза на прихватизацию и использование главных природных активов России и ее бюджета в интересах меньшинства друзей власти, а власть гарантирует не большие зарплаты, пенсии и не обращает внимание на не уплату налогов самозанятыми гражданами.

Примеры этого не гласного, но работающего договора:

Сотня семей россиян управляет большей части бывших общенародных активов СССР через их прихватизацию или госструктуры, закрытые для остальных.

Самозанятых десятки миллионов – зарегистрировались в налоговой сотни.

Практика оплаты труда «в конвертах», минуя налоги – массовое явление.

Примеры можно продолжать…

И вот случилось страшное – власть предложила нарушить сей священный Общественный договор и покусилась на святое – на прозябание в бедной пенсии через проект повышения пенсионного возраста.

Народ, равнодушный к использованию меньшинством большинства его ресурсов России вдруг встрепенулся и стал возражать.

Причина – неосознанное осознание большинством закона Энгельса о том, что главное богатство общества это свободное время у его членов. А повышение пенсионного возраста это богатство объективно сокращает.

Президент, державший паузу и смотрящий издали на реакцию подданных вышел на аванцену и в СМИ как то между прочим на проходном мероприятии перед группой граждан пояснил, что тоже не доволен повышением возраста. И стал вспоминать, что это давно планировалось еще при Хрущеве…

А почему не вспомнить, что Никита Хрущев и КПСС обещали к 1980 году построить коммунизм в СССР ? Где всем по потребностям и можно без труда.

Эта статья-обращение не про то, что у нас Правительство антинародное и не умное, а про то, откуда ему деньги взять на повышение не только пенсий, но и на спасение умирающих тысячами детей, которым собирают почему то частные деньги на спасение в интернете и в СМИ и на многое чего, о чем Президента слезно молят в письмах и устно, на прямых линиях ежегодно. Итак, дарим Правительству сразу два источника финансирования повышения пенсий и для других обязательств власти без повышения пенсионного возраста !

И источники эти всем видны и очевидны.

Первый – триллионы не рациональных трат, отмечаемых в ежегодных докладах Президенту главы Счетной палаты России. Новый глава СП Кудрин в Госдуме огласил уже почти 2 трлн рублей потерь бюджета. Требуем, а не предлагаем вернуть эти деньги за счет виновных и направить на рост пенсий и прочие социальные нужды !

Второй — переориентация бюджета с неактуальных для большинства трат на олимпиады, мировые чемпионаты и прочие стройки века, где месяц праздника обходиться в сотни миллиардов бюджетных трат, а потом не знаем что делать со стадионами. Сейчас всерьез обсуждают потратить новые сотни миллиардов на мост на Сахалин и несколько триллионов на одну дорогу вдоль Черного моря через горы от Джугбы до Сочи. Одна дорога в триллионы ! В интересах богатых курортников и одного региона наплевать, что 80% россиян в силу бедности не могут себе позволить поездку в Сочи НИКОГДА !

Стоит ли тратить новые сотни миллиардов на один мост на Сахалин, если численность Дальнего Востока в десятком миллионов россиян сокращается и над ним нависает полуторамиллиардный Китай с ядерным оружием и истощением своих территорий и природных ресурсов. По мнению аналитиков при таких темпах сокращения там числа россиян и росте населения соседнего Китая захват под разными предлогами (можно и по Крымскому сценарию, по югославскому и т.п.) Дальнего Востока произойдет всего через 50-100 лет. Для истории это миг ! А может и ранее по очередному «беловежскому соглашению» нескольких удельных новых князьков как отпад республик от СССР в новые государства при Ельцине.

И сейчас от дальнего Востока для всей России ни рыбы дешевой, ни мяса, ни прочих продуктов и доходов — тянем его на дотациях. Так что сотни миллиардов так нужных россиянам будем тратить на будущее китайцев ? Нам бы центральную Россию из разрухи дорог и мостов поднять — вот куда деньги нужно вкладывать, в пенсии, в человеческий капитал. А не в курорты, доступные меньшинству, не в стадионы для меньшинства. Новые стадионы точно здоровье нации не поправят, если россияне о бедности и безысходности пьют горькую или работают на износ, чтобы прокормить семьи.

Так что если не тратить триллионы по глупому, то и на пенсии хватит !

Третий – не оправданные сверхдоходы Москвы, когда даже первый зампред Правительства России Силуанов на экономическом форуме в Питере публично предлагает Мэру Москвы Собянину иметь совесть и поделиться бюджету Москвы не трудовыми сверхдоходами, а тот возражает, дескать самим не хватает.

Кто был или живет в Москве прекрасно видит как уничтожаются сотни бюджетных миллиардов на замену сотен километров абсолютно хороших бордюров всех московских дорог и дворов (жену мэра Москвы когда начинал мэрствовать в другом городе звали Лена-бордюр по их семейному бизнесу: муж заказывал – семья маниакально меняла бордюры улиц. Ныне мэр в разводе, а бизнес процветает – это не признаки коррупции !!?), на замену отличного асфальта на мэрскую плитку, ремонт всех хороших подземных переходов Москвы без признаков износа плитки и полов, на благоустройстве сверхблагоустроенных парков, на строительство станций метро уже в полях далеко от Москвы и т.п. Больно смотреть на уничтожение хорошего в Москве и на замену отличным. В стране с огромным числом бедных, с огромными проблемами в здравоохранении, экологии и т.п. так тратить бюджетные триллионы как тратит Мэр Москвы – безнравственно и не законно. Если бюджетным маневром часть излишков доходов Москвы, где платят налоги все крупные российские монополии, распределять между пенсионерами страны, то не надо повышать никакого возраста ! Можно повысить так же, как повысил Мэр Москвы пенсии всем пенсионерам Москвы. И еще останется на спасение от смерти тысяч умирающих детей. Это второй источник повышения пенсий без повышения пенсионного возраста.

По первому источнику — Счетная палата России создана для повышения эффективности расходования бюджетных народных денег и смысла их считать нет ваще, если она же НЕ будет давать дельные советы как поднять эффективность бюджетных трат. По итогам анализа аудиторов с не хилой зарплатой в сотни тыщ рублей. При средней по стране сами знаете какой и при нашем МРОТ, при котором хоть помирай.

По закону и совести счетоводы Счетной палаты при их зарплатах и льготах немеренных должны так отсоветовать Президенту, Правительству и депутатам, чтобы РЕАЛЬНО повысить эффективность бюджетных трат И РЕАЛЬНО облегчить жизнь народа ради кого все их должности И СОЗДАНЫ.

Данная Статья подготовлена в рамках ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА ДЕЛОВЫХ КЛУБОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УСПЕХА НАЦИИ в ЕГО ПРОЕКТЕ «НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛИСТ».

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