Как не упустить удачу на Старый Новый год

Почему в России сегодня неофициально отмечают Старый Новый год? На этот и другие вопросы журналистам Риа Новости Крым ответила заведующая научным отделом Крымского этнографического музея Наталья ШАВРОВА.

Дата празднования Старого Нового года связана с расхождением григорианского и юлианского календарей. В языческие времена Новый год на Руси отмечали 22 марта, в день весеннего равноденствия. После принятия христианства праздник перенесли на 1 сентября, а отмечать Новый год зимой стали с 1700 года — по указу Петра I. В 1918 году, после того, как Россия перешла на григорианское летоисчисление, 14 января стал Старым Новым годом.

«Этот праздник — напластование христианства и язычества. 13 января был днем святой Мелании, которая считалась покровительницей женщин, беременных и олицетворяла козу, а 14 января — день святого Василия Великого, некоторые связывают с его покровительством свиней и свинопасов. Кроме кутьи, на столе должен быть молочный поросенок. Его нужно было зажарить целиком, а хозяин дома должен был не просто разрезать, а отрывать куски и каждому давать. При этом желательно не помещать на праздничный стол курицу и рыбу. Считалось, что тогда удача может улететь или уплыть. Вообще, считалось, что чем больше блюд на столе, тем богаче будет урожай», — отметила ШАВРОВА.

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При этом, по ее словам, за столом должно было быть четное количество человек. В «нечетных» семьях ставили дополнительный прибор. В этот день также следили за поведением поросенка, который впоследствии попадал на праздничный стол.

«Если он будет рыть землю вперед, это значит, что он «роет» удачу к вашему дому. А это значит, что будет хороший достаток и будут водиться деньги», — поясняет эксперт.

Она также рассказала, что традиция «посевать» сохранилась до наших дней с той поры, когда начало года отмечали весной. Раньше Новый год праздновали в марте, когда засевали, желали хорошего урожая.

По словам ШАВРОВОЙ, чаще всего «посевать» ходили дети и парни. Для незамужних девушек это считалось плохой приметой. Они могли петь щедровки, но только до полуночи и под окнами — входить в дом им не разрешалось. Хорошей приметой считалось, когда в дом заходил парень из многодетной семьи. Это сулило достаток и благополучие. Взамен те, кто щедровал, получали угощения.

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Кроме того, эксперт добавила, что девушки использовали Щедрый вечер, чтобы найти суженого. В крымских селах девочку одевали в сарафан и отправляли к каждому дому, где живет девушка на выданье. Она должна была обыгрывать, что вышивает или вяжет. Видя это, потенциальные невесты открывали окна и демонстрировали, что они успели вышить, подготовить. Тогда парни могли присмотреться к девушкам и посвататься. Также в ночь с 13 на 14 январям девушка может нагадать себе суженого, ведь гадания в это время считались самыми правдивыми.

«Девушка, когда гадала, не должна была находиться в доме, особенно, где иконы. Обычно это делали в бане, с распушенными волосами, без крестика. Гадают на суженого и смотрят в зеркало. Как только появлялось лицо суженого, девушка должна была перевернуть зеркало, чтобы не увидеть отражение полностью», — отметила заведующая отделом музея.

При этом она напомнила, что церковь выступает против гаданий.