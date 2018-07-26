Как объехать пробку в Приморском на Керченской трассе

Открытие Крымского моста сделало путешествие к морю намного более простым и приятным. Однако оно не решило проблему пробок на полуострове. О том, как бороться с одной из них, самой актуальной для керчан, расскажет своим читателям КерчьИНФО.

О крымских пробках наслышана вся страна — о них говорят не только местные, но и федеральные СМИ. А каждый, кто приезжал на полуостров за рулем в разгар сезона, знает о них «из первых рук». Так, чтобы проехать всего 90 километров из Керчи в Феодосию, вам может понадобиться до 4-х часов! При том, что без пробок путешествие в соседний город займет около полутора часов. Как же быть тем, кто торопится или просто не хочет стоять в длинном «хвосте» автомобилей под палящим солнцем?

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Один из вариантов — накрутить 20 лишних километров и сэкономить при этом около двух часов. Такой объезд, который уменьшит общее время вашей дороги до 2 часов 20 минут, можно совершить через Каменское. Однако у данного маршрута есть существенный минус — так называемая «стиральная доска» вместо асфальта — керчане, которые там бывали, наверняка поняли, о чем мы.

Как объехать пробку в Феодосии. Схема

Ну а тем, кому жалко подвеску своего автомобиля, мы можем дать лишь один совет — мониторить карты с онлайн-пробками и тщательно выбирать время движения. Так, в темное время суток вы наверняка проедете до Феодосии «с ветерком» или, как минимум, не зажаритесь на солнце за время вынужденного простоя.

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