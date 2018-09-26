Как обстоят дела с долгожданным ремонтом театра имени Пушкина в Керчи?

Глава Городского совета рассказал, когда начнется капитальный ремонт Драматического театра имени А.С. Пушкина.

Осенью 2017 года было заявлено о капитальном ремонте единственного театра в Керчи. Проектно-сметная документация также была готова. Однако работы не начались по сей день.

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В ходе специального интервью с журналистами НСН, глава керченского Городского совета Николай ГУСАКОВ рассказал о том, как сейчас обстоят дела с долгожданным ремонтом единственного театра в городе:

«Ремонт стоит в плане на 2019 год. Уже подготовлена смета, которая прошла государственную экспертизу. Подготовлены заявки на выделение ассигнований, для того чтобы этот процесс ремонта запустить. Уверен, с поддержкой Горсовета театр быстро заработает в полную силу».

Напомним, театр долгое время был Городским центром культуры. Сейчас его снова вернули к должному статусу. Александра ГАЛКИНА была назначена директором Драматического театра имени А.С. Пушкина.

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