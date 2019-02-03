Как осваивают деньги, выделенные для Керчи: мнение эксперта

Рабочие «Меандра» продолжают «укреплять склон» Митридата — осваивать суммы, выделенные на реставрацию лестницы. ​

Эксперты высказывают разные мнения по этому поводу. Высказались и братья ХОДАКОВСКИЕ из Керчи. Информация размещена на личной странице Константина ХОДАКОВСКОГО в социальной сети «Facebook»:

«Неисследованный склон самого древнего города России, Пантикапея, уничтожен погружением сотен ​буроинъекционных свай. После привлечения внимания к вопиющему безобразию, ​республиканские​ власти работы остановили, временно отстранили чиновника Госкомнадзора и обещали разобраться. Сотрудникам музея обещали предоставить возможность провести раскопки территории, повреждённой сваями».

Но в конце декабря, по его словам, без ​объяснения​ действий работы продолжились: территория затянута гидроизоляционным материалом, будет покрыта землёй и засажена травой. Деньги нужно освоить до конца — а за чудовищный вред, нанесённый археологическим ценностям, ещё и заплатят сотни миллионов из бюджета. Рабочие говорят учёным: «Мы доделаем своё дело, а потом можете снова раскапывать, если пожелаете».

Читайте: Колонны Пантикапея могут повторить античное падение

«Видел случай, как в Москве новую плитку покрыли асфальтом «по ошибке» — ну, с документацией какая-то накладка. Так рабочие всё сделали до конца, закатали всё в асфальт и получили деньги, а потом снова получили деньги, чтобы асфальт снять», — рассказывает Константин.

По его словам, выгода получается двойная, когда совести нет. А деньги-то ничейные, так что их не жалко.

Вывод эксперт сделал неутешительный — такие «​накладочки​» просто компенсируются инфляцией, повышением срока выхода на пенсию, повышением налогов, снижением затрат и экономией на качестве жизни, образования и медицины.