Как отметят День рыбака в Керчи

День рыбака — любимый праздник не только керчан, но и гостей города. В этот день в центре Керчи проходят народные гуляния и концерты, горожане и туристы лакомятся ухой и встречают Нептуна.
Традиционно, День рыбака в городе отмечают с размахом. Чем на этот раз будут удивлять гостей праздника?
Перечень мероприятий по празднованию Дня Рыбака-2018 в Керчи
6 июля 2018 года
Городская набережная
10:00 — 23:00
- Работа аттракционов
- Праздничная выставка-ярмарка «У самого синего моря…»
- Морские прогулки
- Гастрономический фестиваль
Площадка у памятника «Дары моря»
20:00 — 22:00 — Фестиваль водных фонариков
Колесо обозрения
18:00 — 20:00– Фестиваль красок «Это радужное лето!»
7 июля 2018 года
Городская набережная
10:00 — 23:00
- Работа аттракционов
- Праздничная выставка-ярмарка «У самого синего моря…»
- Морские прогулки
- Гастрономический фестиваль
Площадка у памятника «Дары моря»
13:00 — 18:00 – Фестиваль красок «Это радужное лето!»
21:00 — 22:00 – Парад волшебных шаров
Городская набережная (напротив водной станции)
16:00 — 18:00 – Фестиваль эстрадной песни «Струны Боспора»
18:00 – Парад-шествие участников фестиваля хореографического искусства «Арт-Поток»
18:15 — 20:00 – Гала-концерт фестиваля хореографического искусства «Арт-Поток»
Водная станция
- Турнир по водному поло
20:00 — 21:00 – Концерт творческих коллективов города «Я спою тебе о море»
21:00 — 22:00 – праздничная концертная программа с участием BRANDON STONE
8 июля 2018 года
Городская набережная
10:00-23:00
- Работа аттракционов
- Праздничная выставка-ярмарка «У самого синего моря…»
- Морские прогулки
- Гастрономический фестиваль
Колесо обозрения
17:00 — 19:00 – Концертно-развлекательная программа «Рыбацкий стан»
- Чествование ветеранов рыболовецкой отрасли
- Концертная программа творческих коллективов города
- Угощение от Нептуна
Городская набережная (напротив водной станции)
17:00 — 18:00 – Парад тельняшек. Семейный фестиваль-конкурс тельняшек
18:00 — 20:00 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов г.Уфа, г. Темрюк
16:00 — 20:00 – Первенство города по стритболу
Водная станция
- Турнир по водному поло
20:00 — 22:00 – Праздничный концерт творческих коллективов города
- Поздравление от Нептуна
22:00 — 23:00 – праздничная концертная программа с участием группы «A-DESSA» (Стас Костюшкин)
23:00 – Праздничный фейерверк