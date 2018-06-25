Как отметят День рыбака в Керчи

День рыбака — любимый праздник не только керчан, но и гостей города. В этот день в центре Керчи проходят народные гуляния и концерты, горожане и туристы лакомятся ухой и встречают Нептуна.

Традиционно, День рыбака в городе отмечают с размахом. Чем на этот раз будут удивлять гостей праздника?

Перечень мероприятий по празднованию Дня Рыбака-2018 в Керчи

6 июля 2018 года

Городская набережная

10:00 — 23:00

Работа аттракционов

Праздничная выставка-ярмарка «У самого синего моря…»

Морские прогулки

Гастрономический фестиваль

Площадка у памятника «Дары моря»

20:00 — 22:00 — Фестиваль водных фонариков

Колесо обозрения

18:00 — 20:00– Фестиваль красок «Это радужное лето!»

7 июля 2018 года

Городская набережная

10:00 — 23:00

Работа аттракционов

Праздничная выставка-ярмарка «У самого синего моря…»

Морские прогулки

Гастрономический фестиваль

Площадка у памятника «Дары моря»

13:00 — 18:00 – Фестиваль красок «Это радужное лето!»

21:00 — 22:00 – Парад волшебных шаров

Городская набережная (напротив водной станции)

16:00 — 18:00 – Фестиваль эстрадной песни «Струны Боспора»

18:00 – Парад-шествие участников фестиваля хореографического искусства «Арт-Поток»

18:15 — 20:00 – Гала-концерт фестиваля хореографического искусства «Арт-Поток»

Водная станция

Турнир по водному поло

20:00 — 21:00 – Концерт творческих коллективов города «Я спою тебе о море»

21:00 — 22:00 – праздничная концертная программа с участием BRANDON STONE

8 июля 2018 года

Городская набережная

10:00-23:00

Работа аттракционов

Праздничная выставка-ярмарка «У самого синего моря…»

Морские прогулки

Гастрономический фестиваль

Колесо обозрения

17:00 — 19:00 – Концертно-развлекательная программа «Рыбацкий стан»

Чествование ветеранов рыболовецкой отрасли

Концертная программа творческих коллективов города

Угощение от Нептуна

Городская набережная (напротив водной станции)

17:00 — 18:00 – Парад тельняшек. Семейный фестиваль-конкурс тельняшек

18:00 — 20:00 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов г.Уфа, г. Темрюк

16:00 — 20:00 – Первенство города по стритболу

Водная станция

Турнир по водному поло

20:00 — 22:00 – Праздничный концерт творческих коллективов города

Поздравление от Нептуна

22:00 — 23:00 – праздничная концертная программа с участием группы «A-DESSA» (Стас Костюшкин)

23:00 – Праздничный фейерверк

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