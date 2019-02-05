Как перейти на цифровое телевидение в Керчи?

КерчьИНФО предлагает полную инструкцию — как перейти на цифровое вещание, кому и какие устройства необходимы, что будет с кабельным ТВ и какие каналы будут бесплатными. Сохраните эту полезную статью себе и поделитесь с друзьями.

Керчь, как и весь Крым, уже с 3 июня будет полностью переведена на цифровое вещание. Давайте разберемся что это значит и как подготовиться к такой модернизации.

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Как перейти на цифровое вещание?

Для начала необходимо знать технические параметры вашего телевизора. В России выбрали стандарт цифрового формата вещания DVB-T2. Современный телевизор способен принять его автоматически через антенну. Она может быть комнатной или наружной и даже с усилителями — все зависит от расстояния до местной телевышки.

Аналоговая модель телевизора (такие в основном выпускались до 2012 года) сможет принять «цифру» при помощи специального устройства — цифровой приставки. При этом, если у вас не один телевизор в доме и все они тоже еще старой модели, для того чтобы было одновременное вещание но с разными каналами, необходимы приставки под каждое устройство. Выбор приставки зависит уже от ваших потребностей и возможностей.

Сколько стоит приставка и антенна для цифрового вещания в Керчи?

Самая простая комнатная антенна стоит от 300 рублей. Приставка — от 700 рублей. Купить можно в магазинах электроники и бытовой техники.

Какие каналы в цифровом формате будут бесплатными?

Всего в Крыму будут работать почти 30 бесплатных каналов. Среди них федеральные и еще дополнительный пакет региональных. Для крымчан будут доступны лучшие местные телеканалы, такие как «Крым 24», «Первый Крымский», «Миллет» и «ИКС-ТВ Севастополь». Это дополнительный пакет специально для региона. Также будут доступны каналы, который били официально одобрены Российской телевизионной и радиовещательной сетью — «Первый», «Россия-1», «Матч», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ ЦЕНТР», «РенТВ», «Спас», «СТС», «Домашний»,«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МузТВ»,«Мир 24», «Москва-24».

Что будет с кабельным ТВ в Керчи?

Кабельно телевидение не имеет никакого отношения к внедрению цифрового вещания. Местные провайдеры продолжают свою работу. Если у вас есть кабельное подключение и вы не хотите ничего менять — все в ваших руках. В этом случае вам не стоит переживать о переходе на «цифру» — кабельное ТВ продолжит свое существование без изменений.

Фото: сайт смотрицифру.рф