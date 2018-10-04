Как попасть на Крымский мост без машины?

Все детали Крымского моста можно увидеть, даже если нет возможности по нему прокатиться.

Яндекс добавил в карты панораму Крымского моста. Таким образом, каждый может совершить виртуальную пешую прогулку по «стройке века».

Весь транспортный переход через Керченский пролив в формате 360° представлен в панораме Яндекс. Кадры сделаны в солнечную и безветренную погоду. Такая же была в день запуска рабочего движения для легкового транспорта 16 мая 2018 года.

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При поездке по Крымскому мосту на автомобиле, все равно не увидеть такой красоты. Можно остановиться под судоходными арками и увидеть какие они величественные и белоснежные.

Хотелось бы теперь увидеть ночную панораму Крымского моста с подсветкой.

Панорама Крымского моста

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