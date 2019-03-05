Как правильно спланировать маленькую ванную комнату?

Ванная комната при своем маленьком размере очень важна для домочадцев. Поэтому нельзя игнорировать тот факт, что использование всех ее элементов должно быть комфортно. Но как же это сделать?! Ниже даны несколько советов.

Предварительные этапы планировки

В самом начале нужно точно учесть те функции, которые должно будет выполнять это помещение. Изначально можно не замерять размер, а составить список своих желаний. Причем очень важно точно выявить и требуемые размеры (обидно будет, если человек желающий полежать после работы в ванне, не поместится в нее из-за ее маленького размера).

Чтобы у вас остался «маневр» для изменения планировки в случае покупки бытовой техники в ванную комнату, предусмотрите варианты перепланировки или наличия свободных зон. Не проблема — купить стиральную машину в Крыму, но проблемой может стать ее монтаж в ограниченное пространство ванной комнаты после покупки

Следующим этапом должно быть замер габаритов ванной комнаты и предварительная «примерка» задач.

Как будут стоять элементы зависит не только от размеров помещения, но и от удобства пользования. Удобно ли вылезать и залезать в ванну, если есть унитаз, удобно ли им пользоваться, насколько удобно брать полотенца. Лучше всего собраться всей семьей и попробовать эти действия.

По результатам этих «экспериментов» можно при необходимости попробовать поменять элементы местами. Сейчас это можно сделать намного легче используя пластиковые, гнущиеся трубы, которые можно спрятать, чтобы они не портили интерьер.

Советы для обустройства маленькой ванной комнаты

В маленькой ванной комнате все желаемое гораздо тяжелее разместить максимально удобно. Но если постараться и учесть интересные детали, можно добиться максимальной эффективности от этого помещения.

Объединение зон внутри ванной

Внутри самой комнаты все делится на зоны: зона водных процедур, зона личной гигиены и потребностей и хозяйственная зона. Из-за маленького места можно заранее совместить эти зоны для большего удобства. Например, «спрятав» стиральную машину рядом с самой ванной или душевой кабиной — ее верхнюю часть удобно использовать для личных вещей или полотенец как полку, во время приема водных процедур.

Использование максимального количества свободного пространства

Одним из способов «увеличить» ванную комнату является использование свободного пространства. Но лучше всего заранее продумать это и вот тогда можно будет более комфортно и эффективно обустроить эти места. Главное, чтобы это не мешало доступности важных элементов водной системы.

Визуальное расширение ванной комнаты

Ванная важна не только для выполнения технических функций, но и для поднятия настроения у хозяев. В этих целях в маленькой ванной комнате важно сделать дизайн, отвечающий этим задачам. Чем более светлым и приятным будет казаться это помещение, тем лучше будут ощущения у человека, который туда зайдет.

Итоги

При дизайне помещения ванной комнаты важно понимать, что четких закономерностей нет, а потому планировка такого важного места не признает игнорирования ни важных деталей, ни индивидуальных особенностей помещения.

Лучше всего прибегнуть к оценке такой ситуации, профессионалам, которые смогут более эффективно произвести планировку ванной комнаты. Но нужно учитывать, что не стоит совсем перекладывать эту задачу на профессионалов, так как понятия комфорта и удобства пользования у каждого совершенно разные.

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