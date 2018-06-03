Как пробить «стеклянный потолок» или кому нужна память о героической истории Керчи?

Известная на всю Керчь общественная организация «Батарея 29 БИС» получила очередной отказ в президентском гранте. Активисты планировали потратить деньги на масштабную военно-историческую реконструкцию в Керчи.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО руководитель «Батареи 29 БИС» Александр ЕЛКИН, в планах общественников было проведение на территории крепости Керчь реконструкции, посвященной 75 годовщине Керченско-Эльтигенской десантной операции.

«Мы — небольшая общественная организация. Прошедшую реконструкцию в Челядиново (реконструкцию боя за артиллерийскую батарею 29 БИС — прим. ред.) мы провели за собственный счет. Однако такое мероприятие, которое мы планировали организовать в этот раз, нам не осилить», — рассказал Александр ЕЛКИН.

Официального ответа пока не получено, поэтому причина отказа точно не ясна.

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«Нам отказывают уже не в первый раз. Говорят, что городу это не нужно. А сумма гранта ведь совсем небольшая была. Наверняка напишут, что мы не так заполнили документы или что-то не так написали», — комментирует руководитель «Батареи 29 БИС».

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