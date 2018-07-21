Как пройдет день ВДВ в Керчи?

2 августа пройдет замечательный праздник день ВДВ. Уже идут тренировочные занятия по подготовке к празднованию. Об этом КерчьИНФО сообщил руководитель керченского филиала Союза Десантников Крыма Евгений ДАВЫДОВ.

Всех керчан, гостей города, Ветеранов ВДВ и Спецназа приглашают к 10:00 на торжественное собрание в честь 88-й годовщины образования воздушно-десантных войск возле памятной доски В.Ф. МАРГЕЛОВУ, которая расположена на стене здания ДОСААФ (ул. Мирошника,1а) и возложение цветов, выступление руководства города, гостей, ветеранов ВДВ.

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В этот день планируется выступление ветеранов ВДВ, показательные выступления от Союза Десантников Крыма, вместе с керченским отделением юнармейцев ВПК ДОСААФ «Эльтиген».

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