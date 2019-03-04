Как пройдет новая дорога в Багерово? (СХЕМА)

Проект дороги Керчь-Чистополье-Новоотрадное прошел Главгосэкспертизу. Стоимость — 139 125 910 рублей.

Согласно проекту строительство нового участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-336 Керчь – Чистополье – Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к Крымскому мосту должно было стартовать сегодня.

«Согласно линейному календарному графику организации работ дата начала работ 4 марта, дата окончания 13 сентября Продолжительность работ составит 167 рабочих дней. Работы ведутся в 1 смену», — отмечено в документации проекта.

Участок работ проходит по землям сельскохозяйственного назначения, со сходами в начале и конце трассы с существующей автомобильной дороги Керчь-Чистополье-Новоотрадное.

«Ближайшая жилая застройка (с. Багерово) находится на расстоянии 1,0 км от объекта. Протяженность трассы составляет 3150,00м. Начало трассы ПК0+00,00 находится на оси проезжей части км 6+280 автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-336 Керчь – Чистополье – Новоотрадное».

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Проектом предусмотрено 2 остановочных павильона — по одному на каждой стороне участка.

Вдоль трассы и пересекая ее, проходит сеть наземных и подземных коммуникаций. Непосредственно трассу пересекают 11 коммуникаций: 5 линий электропередач, 2 подземных газопровода, 4 подземных линии связи.

Ниже представлена схема дороги, которая пройдет под путепроводом на ж/д подходах к Крымскому мосту.

Схема новой дороги из Керчи в Багерово