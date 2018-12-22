Как проходит ремонт в Керченском политехническом колледже (ФОТО)

В Керченском политехническом колледже ведутся восстановительные ремонтные работы. По фотографиям, которые прислал в редакцию КерчьИНФО наш читатель, видно, что часть территории учебного заведения оцепили для ремонта.

Читайте: Более 13 000 000 необходимо для ремонта Керченского политехнического колледжа

Работники устанавливают новые стекла и приступают к замене дверей, на которых все еще можно увидеть следы трагедии.

На ремонт здания выделили 13 000 000 рублей.

Сейчас студенты продолжают учебу в другом корпусе колледжа.

Напомним, ремонт колледжа происходит после чудовищной трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года в Керчи, когда четверокурсник Владислав РОСЛЯКОВ открыл стрельбу и заложил бомбу в политехническом колледже. В результате трагедии пострадали и погибли люди.

Как проходит ремонт в Керченском политехническом колледже