Как сэкономить при заказе шкафа-купе?

Если вы хотите заказать корпусную мебель, то можете подумать о возможности достижения экономии средств. Приобретая шкафы-купе, например на tsar-kupe.ru тут, вы реально можете снизить свои затраты. Существует множество способов уменьшения стоимости мебели. Рассмотрим основные методики, которые будут интересны для всех тех, кто планирует приобрести по сходной цене этот вид мебели.

Экономим на раздвижной системе

Двери — это наиболее дорогостоящая часть данной мебельной продукции. В них есть:

направляющие,

фурнитура,

створки.

Снизить затраты можно, если отказаться от оригинальных систем, которые предлагают известные бренды из США, Европы. Их высокая стоимость обусловлена большими вложениями в рекламу. Вы можете выбирать аналоги от отечественных, китайских, турецких компаний, которые в несколько раз дешевле.

Экономия на дополнительных вставках

Элементы, которые делают мебель более изящной, означают дополнительные расходы. Для украшения шкафа можно использовать не самые дорогостоящие материалы. Откажитесь от зеркал, в которых есть пескоструйный рисунок, разнообразных покрытий, витражей, рисунков, узоров, гравированных на стекле.

Шкаф становится дорогим, если в нём используются различные фрагменты на дверях. Для снижения стоимости продукции можно подумать об уменьшении количества фрагментов. Лучше всего брать двери с обычным зеркалом, вставками из цветного стекла.

Экономия на материалах

Для снижения затрат, связанных с приобретением подобного вида мебели, можно выбирать более дешёвые материалы. Важно подходить к этому процессу внимательно, чтобы из-за экономии денег не пострадало качество продукции. Также можно уменьшить количество створок, используя более широкие элементы. Надо помнить при этом о внутренней планировке шкафа, которая определяется конфигурацией створок, их размерами.