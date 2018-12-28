Как создать новогоднее настроение: советы керчан (ВИДЕО)

Новый год — это чудесный праздник волшебства и исполнения желаний. На центральной площади Керчи установили зеленую красавицу и новогодний городок, а также многочисленные торговые палатки. Однако поднимают ли они настроение у керчан?

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Команда КерчьИНФО прошлась по площади Ленина и узнала у горожан как создать новогоднее настроение. Как выяснилось, многие поднимают его себе за счет мандаринов, елки, новогодней атрибутики и не только.

Об этом смотрите в нашем опросе.

Как создать новогоднее настроение: советы керчан