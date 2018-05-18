Как строили автоподходы к Крымскому мосту (ВИДЕО)

Госкомитет дорожного хозяйства РК предоставил интересный видеоролик с хронологией строительства автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Мы помним, как быстро менялась Керчь с начала строительства Крымского моста. Основной концентрат строительных процессов был в районе Солнечного и 9-км трассы Керчь-Симферополь. Мы пережили сучаслешие утренние пробки, ночное громыхание строительной техники, бесконечный ремонт дорог.

Читайте: Первый проезд по Крымскому мосту: туда и обратно (ВИДЕО)

И вот теперь, крымчане уже едут на одну и главных достопримечательностей полуострова по идеальной дороге к Крымскому мосту. Спасибо строителям за их тяжелый труд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.