Как улучшить безопасность керченских дорог?

Ремонт дорожного полотна, установка светофоров, освещение города, содержание улично-дорожной сети – эти и другие вопросы освещались вчера на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом пишет глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей странице в «Facebook».

Ремонт дорожного полотна уже ведется на ряде улицах Керчи, в планах – работы по улучшению других дорог города. Но этих мер для улучшения безопасности керченских дорог недостаточно.

На совещании обсудили ремонт переноса некоторых светофоров. По предложению ГИБДД будет перенесен светофор с перекрестка Еременко-Кирова на улицу Ворошилова. Такая мера, по словам сотрудников полиции, необходима из-за участившихся на этом участке случаев ДТП.

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«В планах установка светофоров на Куль-Обинском шоссе, на выезде с Индустриального шоссе и организация большого регулируемого перекрестка в районе остановки «Институт», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

Директору предприятия МУП «Горсвет-Керчь» Сергею Гору поручено рассмотреть реализацию проектов с установкой новых светофоров, а также проанализировать вопрос освещенности городских улиц.

До конца февраля планируется развесить на остановках расписания движения общественного транспорта. Для этого уже заказаны 165 пластиковых таблиц с фотопечатью.

В перспективе рассматривается вопрос установления на каждой остановке камер видеонаблюдения, чтобы мониторить движение общественного транспорта.

«К весне планируем начать установку дорожных знаков. На это выделено 2 000 000 рублей. Знаки будут устанавливаться также в жилой зоне», — пишет БОРОЗДИН.

На совещании также подняли вопрос организации парковок. Планируется оборудовать парковочные места на территории Морвокзала и на улице Еременко.