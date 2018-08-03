Как устроить волшебную сказку прямо у себя дома?

Еще недавно необычные стекла были исключительно музейными экспонатами и — изредка — элементами декора очень богатых домов. Художники со всего мира специально проезжали тысячи километров, чтобы полюбоваться работой мастеров и получить огромную порцию вдохновения. Но теперь удивить своих гостей уникальным 3D-стеклом может любой керчанин.

В нашем городе открылась необыкновенная стекольная мастерская по изготовлению декоративных стеклянных элементов для мебели. Их можно использовать в шкафах, межкомнатных дверях, тумбах и вообще везде, где пожелает ваша фантазия.

Специалисты создают все возможные варианты 3D-изображений — морозный иней, цветы и растения, геометрические узоры… Список можно продолжать бесконечно! И все это — не пленка или краска, а самые настоящие семена растений, пух, песчинки и другие природные материалы.

Кстати, изучение материалов по теме показало: достать такие стекла в нашей стране очень непросто, в основном весь ассортимент состоит из самоклеящейся пленки на известном сайте доставки из Китая. А здесь — настоящие произведения искусства!

Но словами такую красоту не передашь — ее надо увидеть своими глазами в мастерской «Командор-Керчь» по адресу ул. Свердлова, 11. А если вас интересует ответ на конкретный вопрос, вы можете задать его по телефонам +7-978-773-15-05; +7-978-034-67-04.

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