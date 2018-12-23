Как в Аршинцево зажглась новогодняя ёлка (ФОТО)

Праздничные огни украсили главную площадь района Аршинцево в Керчи.
Торжество началось сегодня в 17:00 на площади перед ДК «Корабел», который в этом году занял 2 место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление.
Традиционно концерт прошел на входной площадке. К вечеру в Керчи уже закончился дождь и многим удалось выбраться на праздник.
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Дети и взрослые фотографировались с надувными фигурами, сияющей новогодней красавицей. А любимцем публики стал символ партии «Единая Россия» белоснежный и дружелюбный медведь.
Выступления творческих коллективов «зажгли» публику, а веселые танцы помогали согреться и взрослым и детям.
Впереди еще много мероприятий, которые приблизят нас к Новому году и подарят хорошее настроение. Останется только загадать желание под бой курантов.
Больше фото в нашем альбоме в ВК.
Новогодний праздник в Аршинцево