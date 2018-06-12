Как в Керчи «Крымский мост» продавали

К Керчи на выставке-ярмарке прикладного искусства самым популярным стали товары с изображение Крымского моста.

Ко Дню России в сквере Мира свои работы представили керческие мастера и мастерицы. Изделия ручной работы можно было не только посмотреть, но и купить. Среди сувениров особой популярностью пользовались товары с изображением Крымского моста.

Дети с интересом рассматривали мягкие игрушки и керамические изделия с любимыми героями мультиков.

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Также, сегодня работала ярмарка от Керченского металлургического завода. Здесь можно было приобрести новинку от КМЗ — голубой металлический поднос с изображением Крымского моста. Стоит такая красота 620 рублей.

Еще здесь керчанам предложили сфотографироваться в доспехах или с рыцарем.

День России в Керчи

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