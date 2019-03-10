Как в Керчи Масленицу отмечали: народный разгуляй (ФОТО)

Хороводы и танцы, конкурсы и народные потехи, забавы и шутки, песни и пляски и, конечно, поедание блинов – в Керчи с размахом отметили Масленицу.

Несмотря на непогоду и накрапывающий дождик, множество керчан собралось на городской площади – блинов отведать, концерт посмотреть, повеселиться да хороводы поводить.

На установленной сцене для керчан и гостей города выступали творческие коллективы с зажигательными песнями и танцами. Горожане пели и плясали вместе с артистами, но не забывали отведать вкусных блинов.

Блины с разными начинками и добавками, горячий чай и кофе готовили в многочисленных ларьках, установленных на площади.

В одном из ларьков можно было с помощью народных умельцев сделать самому из соломы маленькие импровизированные чучела зимы.

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Масленичные игры и забавы проходили в разных местах площади, и в них с удовольствием участвовали и взрослые и дети.

Хорошее настроение керчан передалось и погоде – вскоре дождик прекратился и даже выглянуло солнышко. Однако, традиционное сжигание чучела все же отменили в связи со штормовым предупреждением.

Поэтому проводы зимы закончились дружным и веселым хороводом керчан вокруг установленного посредине площади чучела зимы.

Народные гуляния на Масленицу в Керчи (ФОТО)