Как в Керчи отметят 8 марта?

Керчан приглашают на торжество, посвященное Международному женскому дню.

Весна пришла и скоро мы встретим ее первый праздник — 8 марта. В преддверии Международного женского дня в Керчи пройдет праздничное мероприятие. Керчане могут посетит концерт группы «Доктор шлягер».

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Мероприятия к 8 марта в Керчи

6 марта в ДК «Корабел» отметят предстоящий праздник всех женщин. Начнется торжество с показа женской одежды и выставки мастеров декоративно – прикладного творчества в 14:00 в фойе ДК.

В 15:00 — Торжественное собрание и праздничный концерт с участием группы «Доктор Шлягер» (руководитель – Вячеслав Добрынин, г. Москва).

Вход в зал осуществляется по пригласительным, на балкон вход свободный.