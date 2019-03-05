Как в Керчи отметят Масленицу?

Как в Керчи отметят Масленицу?

Керчане попрощаются с зимой и сожгут чучело.

В центре Керчи будут открыты несколько площадок, где можно будет принять участие в конкурсах, поесть блинов, потанцевать и повеселиться.

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Когда в Керчи отметят Масленицу?

10 марта. Площадь им. Ленина. 

12:00-15:00 — Праздничная блинная ярмарка, выставка-продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества, Работа аттракционов «Веселая карусель».

12:00– 13:00– конкурсно-развлекательная программа

Площадка №1 «Масленичная эстафета»: 

  • Шутейные забавы
  • Кулачные бои
  • Прыгание в мешках
  • Перетягивание каната

Площадка №2 «Веселись честной народ»:

  • Мастер-класс «Кукла-мотонка»
  • Конкурс частушек с вокальным ансамблем «Тавричанка»
  • Конкурс перепляса «Веселая балалайка»
  • Веселый хоровод – «По широкому кругу»

Площадка № 3 Детский раек с Петрушкой 

 Площадка №4:

  • Ряженые затейники-коробейники
  • Фото-зона «В гостях у Масленицы»

12:00-15:00 Лавка угощений для конкурсантов

Площадка №5 «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели»

Площадка №6 «Масленичное Чучело»
  • Выставка конкурсных обрядовых кукол
Площадка №7 — главная сцена «Солнышко красно, гори, гори ясно»
  • Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города «Все заботы бросьте, приходите в гости!»
12:00-13:00 — Подведение итогов и награждение конкурса «Масленичное
чучело».
13:00-15:00 Театрализованное представление «Проводы масленицы»
15:00 — Сжигание чучела

 

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