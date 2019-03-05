Как в Керчи отметят Масленицу?

Керчане попрощаются с зимой и сожгут чучело.

В центре Керчи будут открыты несколько площадок, где можно будет принять участие в конкурсах, поесть блинов, потанцевать и повеселиться.

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Когда в Керчи отметят Масленицу?

10 марта. Площадь им. Ленина.

12:00-15:00 — Праздничная блинная ярмарка, выставка-продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества, Работа аттракционов «Веселая карусель».

12:00– 13:00– конкурсно-развлекательная программа

Площадка №1 «Масленичная эстафета»:

Шутейные забавы

Кулачные бои

Прыгание в мешках

Перетягивание каната

Площадка №2 «Веселись честной народ»:

Мастер-класс «Кукла-мотонка»

Конкурс частушек с вокальным ансамблем «Тавричанка»

Конкурс перепляса «Веселая балалайка»

Веселый хоровод – «По широкому кругу»

Площадка № 3 Детский раек с Петрушкой

Площадка №4:

Ряженые затейники-коробейники

Фото-зона «В гостях у Масленицы»

12:00-15:00 Лавка угощений для конкурсантов

Площадка №5 «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели»

Площадка №6 «Масленичное Чучело»

Выставка конкурсных обрядовых кукол

Площадка №7 — главная сцена «Солнышко красно, гори, гори ясно»

Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города «Все заботы бросьте, приходите в гости!»

12:00-13:00 — Подведение итогов и награждение конкурса «Масленичное

чучело».

13:00-15:00 Театрализованное представление «Проводы масленицы»

15:00 — Сжигание чучела