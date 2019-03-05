Как в Керчи отметят Масленицу?

Керчане попрощаются с зимой и сожгут чучело.
В центре Керчи будут открыты несколько площадок, где можно будет принять участие в конкурсах, поесть блинов, потанцевать и повеселиться.
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Когда в Керчи отметят Масленицу?
10 марта. Площадь им. Ленина.
12:00-15:00 — Праздничная блинная ярмарка, выставка-продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества, Работа аттракционов «Веселая карусель».
12:00– 13:00– конкурсно-развлекательная программа
Площадка №1 «Масленичная эстафета»:
- Шутейные забавы
- Кулачные бои
- Прыгание в мешках
- Перетягивание каната
Площадка №2 «Веселись честной народ»:
- Мастер-класс «Кукла-мотонка»
- Конкурс частушек с вокальным ансамблем «Тавричанка»
- Конкурс перепляса «Веселая балалайка»
- Веселый хоровод – «По широкому кругу»
Площадка № 3 Детский раек с Петрушкой
Площадка №4:
- Ряженые затейники-коробейники
- Фото-зона «В гостях у Масленицы»
12:00-15:00 Лавка угощений для конкурсантов
Площадка №5 «Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели»
- Выставка конкурсных обрядовых кукол
- Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города «Все заботы бросьте, приходите в гости!»