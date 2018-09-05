Как в Керчи прошел День солидарности в борьбе с терроризмом

Керчане зажгли свечи в память о погибших.

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата.

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Каждый год в Российской Федерации проводиться «день солидарности в борьбе с терроризмом». Этот день был учрежден 3 Федеральный закон № 98-ФЗ от 21.07.2005. 3 сентября связано с террористическим актом в Беслане 1-3.09.2004 г. Люди в этот день проводят общественные акции, возлагают цветы к мемориалам погибших, запускают белые шары.

3 сентября было проведено в Керчи траурное мероприятие в память погибших от терроризма.

В этот день мы вспомнили жертв трагических событий по всей территории России.

В этот трагический день, в Керчи собрались от маленьких детей до военных, которые почтили память погибших. Были возложены цветы и зажгли свечи памяти.

Мы едины в своем намерении- всеми силами противостоять терроризму- как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.

Текст: Виктория САКОВИЧ

Акция «Зажги свечу» в Керчи

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