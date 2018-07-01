Как в Керчи работает программа по благоустройству дворов?

В Керчи реализуется Федеральная программа по благоустройству дворов. Расскажем подробнее о том, как она работает, и кто может претендовать на обновленный двор.

В прошлом году в Керчи благоустроили 6 дворов по Федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Произвели ремонт дорожной сети, установили парковые диваны, порадовали юных керчан новыми детскими и спортивными площадками. Но есть люди, которые остались недовольны выполненной работой и новым двором.

С заместителем главы керченской Администрации Евгением АДАМЕНКО разбираемся с вопросом работы Федеральной программы по благоустройству.

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В первую очередь, люди, которые претендуют на данную программу, должны понимать, что именно они — хозяева своего двора: к нему нужно относиться так же, как к своей квартире. Если люди готовы следить за порядком, облагораживать свой двор, делать его лучше — программа ваша.

«Мы людям объясняем, что программа предусматривает их непосредственное участие. Мы подписываем протокол, который подтверждает то, что они будут принимать участие в этой программе. Это может быть финансирование каких-то дополнительных объектов во дворе. Нужно понимать, что программа предусматривает ремонт в существующих границах. Это ремонт дороги с заменой бордюрного камня, если имеются тротуарные дорожки — они тоже ремонтируются, устанавливаются парковые диваны, устанавливаются урны и делаем освещение. Отдельно муниципалитет города, в зависимости от своих финансовых возможностей, устанавливает детские площадки и спортивные объекты. А дальше именно жильцы домов должны облагораживать свой двор. Сделать зеленые зоны, высадить деревья или удалить аварийные».

Как показала практика, далеко не все готовы следить за своим двором. Есть случай, когда жильцы одного из уже благоустроенных дворов так и не выполнили свои обещания, но при этом жалуются на состояние новой площадки. Если бы люди вкладывали свои силы в благоустройство собственного двора, подавали пример своим и чужим детям — отношение к площадкам и другим объектом было бы другим. И этому есть конкретный пример.

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Недавно глава Керченской администрации Сергей БОРОЗДИН был в командировке, где встретился с главой города Зеленодольск. Он рассказал Сергею Вадимовичу о том, как они реализовывают Федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

«Мы разговаривали с Сергеем Вадимовичем об этой поездке. Дело в том, что в Зеленодольске эта программа работает уже 3 года. Там уже прошли через все трудности и сделали свои выводы. Когда формируют заявки на участие в программе, у них есть опросный лист. В нем перечислены 15 пунктов, из них 5 обязательных. В том числе — видеонаблюдение, ограждение зеленых зон, кадастрирование придомовых территорий и другие. Это те мероприятия, которые жильцы должны сами выполнить до начала работ по программе благоустройства».

Если люди подписывают документ, обещают выполнить все пункты, но не выполняют — двор попадает в так называемый черный список и больше не может подать заявку на программу.

«На сегодня Зеленодольск выполнил 123 придомовых территории, а 28 оказались в этом списке. И у Администрации жесткая позиция: «Не хотите сами себя содержать — живите в грязи!». К сожалению, у нас пока так не получается».

Стоит отметить, что Зеленодольск по площади в 3 раза меньше Керчи, и там в два раза меньше численность населения.

Федеральная программа по благоустройству доступна каждому. Главное — желание и понимание того, что это ваш город, это ваш двор, это ваш дом. Все это требует вашего непосредственного участия и содействия.

Для того, чтобы подать заявку и получить возможность сделать ваш двор комфортным и красивым, нужно обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Кирова дом №5. Там вам все подробно расскажут и помогут.

На этом цикл статей по интервью с Евгением АДАМЕНКО не заканчивается. Вас еще ждет много актуальных тем по вопросам ЖКХ.

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