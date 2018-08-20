Как в Керчи снимали фильм про Крымский мост (ВИДЕО)

Скоро в кинотеатрах стартует показ романтической комедии «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссёра Тиграна КЕОСАЯНА.

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Съёмки фильма проходили летом 2017 года. Керчь на несколько месяцев стала съёмочной площадкой для российских киношников. Работа над лентой проходила на стройплощадке крымского моста, на косе Тузла, в центре Керчи и ее окрестностях. Так для сьемок в фильме был задействован стадион в Аршинцево, который на некоторое время превратился в парк провинциального театра, несколько эпизодов были сняты на городской набережной и в кафе-баре «Камелот». Теплый песок, ласковое море и лечебные грязи озера Чокрак не остались незамеченными съёмочной группой.

Также в качестве локаций были задействованы пляжи поселка Героевское. Стоит отметить, что в массовых сценах могли принять участие жители города Керчь.

Премьера картины намечена на 1 ноября.

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