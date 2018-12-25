Как в Крыму будут ходить междугородние автобусы в новогодние праздники

Большая часть рейсов междугороднего транспорта будет сокращена 1, 2 января и 6, 7 января 2019 года. Это связано с предстоящими новогодними праздниками.

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Автомобильные перевозчики внесли изменения в движение общественного транспорта пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения, следующего от автостанций предприятия «Крымавтотранс».

«Информацию о работе транспорта можно будет непосредственно у диспетчеров на автостанциях, либо в справочных, а также по телефону Горячей линии предприятия +7 978 835 7557 Автостанции в период праздников работают в штатном режиме», — об этом проинформировал директор ГУП РК «Крымавтотранс» Коробчук Игорь Вячеславович.

ГУП РК «Крымавтотранс» просит жителей и гостей Крыма учитывать данную информацию при планировании поездок.