Как видит Владимир Путин пенсионную реформу

Владимир ПУТИН считает, что изменения в пенсионном законодательстве необходимы и демографические проблемы в 2020-х годах неизбежны. Какие решения видит Президент?

Сегодня Президент РФ Владимир ПУТИН выступил с обращениям к россиянам, чтобы объяснить необходимость пенсионной реформы и поделиться своими «принципиальными» предложениями.

Кому и зачем нужна пенсионная реформа?

Владимир Владимирович в начале своего видеообращения рассказал о главных целях и задачах нового законопроекта в пенсионной системе:

«Его главная и основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед, а значит не только сохранение, но и рост доходов пенсии нынешних и будущих пенсионеров».

Президент отметил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста началась еще в советский период, но решения не принимались. В 2000 это вопрос вновь подняли. Для этого есть объективные предпосылки:

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«Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнемся с серьезными демографическими проблемами. Чем они вызваны? Каждые 25-27 лет во взрослую жизнь, когда можно создавать семьи, заводить и растить детей, у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы быть. Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной Войны».

Здесь идет речь не только о прямых потерях, но и низкого уровня рождаемости в военные годы. Также очевидны последствия экономического и социального кризиса в 90 годы. По словам Президента, это был второй мощный демографический удар. Сейчас именно малочисленное поколение рожденных в 90-е входит в трудоспособный возраст. Отсюда и нагрузка на пенсионную систему, ведь пенсионные взносы людей, которые работают сегодня идут на выплаты нынешним пенсионерам.

«Вывод понятен — сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсии».

Обещание Путина о пенсионном возрасте 13 лет назад

Здесь же Владимир Владимирович объяснил и свое заявление в 2005 году, которое сегодня вспоминают пользователи социальных сетей. Президент подтвердил, что в то время действительно был против повышения пенсионного возраста и заявлял об этом и на закрытых совещаниях. Обещание заключалось в том, что пока Владимир Владимирович занимает пост президента, таких изменений в пенсионной реформе не будет. И в 2008 году, когда он покинул пост пенсионная система действительно не перенесла никаких реформ.

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«Я убежден, что повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х категорически было нельзя»

Это обосновано тем, что в данный период у страны была еще не окрепшая экономика с маленькими показателями ВВП и низкими заработными платами, безработица, инфляция и бедность.

Почему сейчас можно проводить пенсионную реформу?

Президент пояснил, что с периода 2000-х многое изменилось в социальной, финансовой и демографической сфере.

«Как только нам удалось сформировать необходимые финансовые ресурсы, мы направили их в социальное развитие, на сбережение нашего народа. Начали реализацию долгосрочных демографических мер, включая программу материнского капитала. И это дало хороший результат, частично скомпенсировав демографические провалы прошлого десятилетия»

За это время страна преодолела серьезные трудности в экономике и с 2016 года вышла на стабильный экономический рост. Но работы еще много, в том числе в сфере здравоохранения.

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«Принципиальные» предложения Путина к пенсионной реформе

Для того, чтобы пенсионная реформа не стала «ударом» для будущих пенсионеров Владимир Владимирович предложил внести в систему несколько пунктов, которые он считает принципиальными.

Не повышать пенсионный возраст для женщин на 8 лет. По мнению президента, повышение должно составить 5 лет, как и для мужчин.

Для матерей с 3 детьми выход на пенсию должен осуществляться на 3 года раньше, с 4-мя — на 4 года раньше. ДЛя матерей с 5-ю и более детьми вовсе не повышать пенсионный возраст.

Гарантии для работников предпенсионного возраста. Граждане, которым по старому законодательству предстоял выход на пенсию в ближайшие 2 года, должны получить право выйти на заслуженный отдых на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Предотвратить риск потери работы — на переходный период считать предпенсионный возраст должен составить 5 лет до выхода на пенсию. За увольнение таких сотрудников работодателю должна грозить административная и уголовная ответственность. Такие же меры должны применяться за отказ в трудоустройстве людей предпенсионного возраста.

Продумать и предложить реальные стимулы работодателям для найма людей предпенсионного возраста.

Предложить гражданам предпенсионного возраста программы переобучения, получения новых навыков и повышения квалификации.

Укрепить социальные гарантии для граждан предпенсионного возраста, которые решили уволиться по собственному желанию и не нашли новое место работы. Президент предлагает в этом случае увеличить размер пособия по безработице с 4 900 рублей до 11 280 рублей в месяц с января 2019 года.

Обязать работодателей предоставлять сотрудникам предпенсионного возраста 2 дня на диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Предусмотреть особые условия жизни труда и людей. Будут сохранены льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химпрома и других категорий.

Сохранить текущие условия для жителей Севера и сельской местности.

Выход на пенсию с учетом стажа. Сейчас законодательством разрабатывается проект, где трудовой стаж для женщин составит 40 лет и 45 для мужчин. При наличии такого трудового стаже гражданин может выйти на пенсию досрочно.

Сохранить действующие федеральные льготы до конца текущего года.

В заключении Владимир Владимирович отметил, что все его предложения в скором времени будут внесены в поправку законопроекта.

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