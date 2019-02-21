Как водители оценивают состояние дорог в Керчи (ВИДЕО)

Основная проблема — внутриквартальные дороги.

Журналисты КерчьИНФО поинтересовались у водителей их мнением о состоянии дорог в городе. Средняя оценка по 5-бальной шкале — 3.

Проблемы есть — ямы в районе остановки «Площадь Ленина» по направлению к автовокзалу, перекресток Шоссе Героев Сталинграда и Буденного, улица Льва Толстого, Ульяновых, Вокзальное шоссе и многие другие.

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Особенно выделяют водители плохое состояние внутриквартальных дорог, проезд к горпляжу.

Стоит отметить, что центральными дорогами керчане довольны.

Подробнее смотрите в видео-опросе от СМИ КерчьИНФО.

Как керчане о состоянии дорог в городе