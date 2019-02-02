Как всё успеть? Решение ЕСТЬ — просто, быстро, удобно — это все про наши food box!

Время, проведённое с семьей — бесценно. ?? Именно поэтому следует чаще собираться всем вместе. Если у вас намечается семейный праздник, а готовить еду совсем нет времени, мы сделаем всё за вас.
Решение ЕСТЬ — просто, быстро, удобно — это все про наши food box!
Что такое Food-box, и «с чем его едят»?
Food-box это — новое аппетитное предложение в коробке. Компактный, вкусный выбор за доступную цену, который удобно заказывать каждый день. Еды в боксе хватает на 2-12 человек, ведь хорошей и качественной еды должно быть много.
Формат бокса очень удобный. Он идеально помещается на стандартном столе, оставляет место для тарелок, бокалов и фраже.
Заходи уже сейчас на сайт vkysnoem.com.ru/fud-boks/ и выбирай: мясной, фуршетный, рыбный, барбекю, бургер food box, а может Сет из домашних пирогов?!
И всего от 855 р.
Просто сделайте заказ, а остальное сделаем мы, с доставкой прямо к вашей двери!
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