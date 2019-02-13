Как выбрать шубу самостоятельно?

Итак, вам захотелось этой зимой погреться в теплой натуральной шубке, но вы боитесь разочароваться в обновке? Сейчас в магазинах большой ассортимент товара, но выбор еще больше в интернет-магазинах. Зайдите на сайт https://www.pdonna.ru и убедитесь в этом сами! Большой ассортимент, безукоризненная репутация и приемлемые цены — вот основные аргументы, чтобы купить шубу pdonna.ru

В данной статье мы разберемся, как потратить время и деньги с пользой, купив качественную шубу, и получить при этом много положительных эмоций.

Следует заметить, что шубы относят к пушно-меховым товарам. Пушнину делят на зимние и весенние виды.

К зимним относят: лису, зайца, норку, песца, соболя, рысь, леопарда, куницу, росомаху, горностая и мутон.

Весенние виды включают в себя шиншиллу, суслика, выхухоль, сурка, бурундука, кротов и хомяков, тушканчиков и слепыша.

Каждый материал имеет свои свойства. Свойства шкур в целом:

масса;

размер;

теплозащитность;

износостойкость.

Самыми стойкими считаются шкуры выдры и речного бобра. Шубу из них можно спокойно носить до 18 сезонов. Самая низкая износостойкость у изделий из кролика и зайца. Они останутся свежими всего 1 – 2 сезона. Но, несмотря на это, шубы из зайца очень мягкие и теплые. Норка носится примерно 20 сезонов, песец – 7 сезонов; сурок, белка, рысь – 4 сезона, лисица – 5.

Рассмотрим подробнее несколько самых популярных видов шуб.

Норка обладает длинным упругим волосом. Норковый мех достаточно мягкий, густой и блестящий. В настоящее время цветов норковых шуб достаточно много, встречаются: сапфировый, лавандовый, коричневый с голубым оттенком, серо-голубой… Мех норки переливается на свету. Норковые шубы подойдут практически любой женщине. В них она будет выглядеть элегантно и привлекательно. Эти шубы стоят довольно дорого, т.к. изделия долговечны и хорошо сохраняют тепло.

Песец. Мех песца гладкий, блестящий, волос тонкий, но сам мех густой. Шубы из песца достаточно теплые. Шкуры этого зверька бывают серебристого, голубого, белого цвета, кремового оттенка. Песцовая шуба придаст облику элегантности и шарма. Стоит она довольно-таки не дешево, но уступает по цене норке.

Мутон – это ценная овчина особой выделки. Она отличается высокой гладкостью и блеском. Мутон может иметь самые различные цвета. Его перекрашивают, так как сам по себе цвет овчины не имеет высокой привлекательности. Мутоновая шуба теплая и, в отличие от песца, не боится влажной и солнечной погоды. Ценовая категория мутоновых шуб относительно не высокая, а свойства вполне привлекательные.

Соболь. Мех соболя считается особо ценным. Окрас шкуры делится на семь цветовых категорий: от черного до светло-каштанового с черным ворсом по хребту. Соболиный мех очень мягкий и приятный на ощупь, волос легкий и тонкий, но очень густой и теплый. Цена такой шубки очень высока и может достигать нескольких тысяч долларов! Самым дорогим считается изделие из баргузинского черного соболя. Неопытному человеку может быть сложно отличить соболиную шубу от шубы из куницы. На первый взгляд они очень похожи. Но у соболя мех гораздо мягче и приятнее на ощупь.

Лиса. Сейчас, благодаря скрещиванию видов, цвета лисьего меха очень разнообразны. Есть и огненно-рыжий, и серебристо-черный, и серый, и белый окрас. Оттенков очень много. Изделия из диких лис сейчас встречаются реже, больше используют шкурки лис, выращенных на специальных фермах. Длинна и жесткость волоса зависят от вида. Но все лисьи шубы теплые и подходят любым девушкам и женщинам. Главное подобрать свой фасон. Мех лисы лидирует по удержанию тепла, и стоят такие шубы недорого.

Шиншилла. Мех шиншиллы самый густой. Обычный окрас шкуры – это темная спинка, серо-голубые бока и светлое, практически белое брюшко. Но сейчас выведены новые виды с другими окрасами. Выглядит изделие из этого меха очень богато и красиво, если оно правильно сшито. Эти шубы стоят очень дорого. Мех шиншиллы считается одним из самых дорогих, его цена может достигать 100 тысяч долларов! По цене он уступает разве что соболю и викунье. Но викунья не используется для выкройки шуб.

Теперь разберемся, как же нам выбрать в магазине качественную шубу.

Мех должен быть прочно связан с кожной тканью. Проверить это легко: проведите по изделию ладонью в направлении против ворса. С изделия не должно выпасть ни одного волоска. Изделие должно быть мягкое и приятное на ощупь. Изделие должно быть хорошо прошито ровными швами, без торчащих ниток.

Конечно, не забудем про эстетические и эргономические характеристики, важные для человека: изделие должно быть удобно и комфортно при носке и иметь привлекательный внешний вид.

Итак, в данной статье мы разобрались в видах шуб и выяснили, как проверить качество изделия в магазине.

Если вы хотите выглядеть шикарно и богато, то вам отлично подойдут шубы из песца, соболя, шиншиллы и норки. По теплозащитности выигрывает лиса. А самый бюджетный вариант – мутон, тоже теплый и привлекательный. Любой девушке можно подобрать шубу, и будет красиво и тепло. Главное, выбрать подходящий фасон и комфортный для себя мех.