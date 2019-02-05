Как вызвать у ребенка желание учиться: что и как делать родителям

Учеба открывает перед ребенком большие перспективы, но только том случае, если ученик действительно учится, понимает, зачем он это делает, и умеет извлекать пользу из полученных знаний. Но часто мы сталкиваемся с проблемой нежелания учиться даже среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. Что делать родителям, чтобы ребенок учился, развивался, открывал в себе новые таланты и успешно реализовал себя в жизни?

Как привить ребенку тягу к знаниям? Все об ошибках воспитания

Самая распространенная форма мотивации учеников со стороны взрослых выглядит так: можешь, конечно, не учиться, но тогда мы заберем у тебя телефон (лишим прочих дорогих сердцу вещей, развлечений). Этот метод еще называют методом «кнута и пряника». Фактически же это самая обыкновенная манипуляция. Между прочим, большинство нынешних мам и пап тоже воспитывались подобным методом.

Помогает ли это в учебе? Совсем мало и совсем недолго, зато приводит к множеству негативных последствий:

ученик ощущает себя бесправным — подавление детской инициативы;

учится увиливать от занятий, хитрить, то есть тоже манипулировать;

со временем теряет интерес к учебе, к любой познавательной деятельности;

между родителями и детьми пропадает доверие, портятся отношения.

Как мотивировать ребенка учиться?

Малыши с готовностью принимаются за новые виды деятельности, легко увлекаются новыми занятиями. Они учатся без каких-либо внешних мотиваторов. С большим желанием и удовольствием ходят в школу только те школьники, которые сохранили внутреннюю природную потребность в новых знаниях. Внешняя мотивация в виде материального поощрения, лишения различных благ, наоборот, приводит к снижению познавательного интереса.

Исправлять ошибки намного сложнее, чем предотвратить их, поэтому с самого начала интеллектуального развития нужно использовать правильные педагогические, психологические приемы обучения.

Принципы поведения взрослых в процессе развития дошкольника:

содержательное, понятное объяснение своих требований;

сотрудничество с детьми во всех сферах жизни (привлечение к обсуждению семейных вопросов, выполнению домашних дел, общие хобби);

свобода выбора, вытекающие из нее последствия (только так ученик может получить опыт, испытать последствия ошибок, сделать выводы и стать ответственным).

Лучшие идеи мотивации ребенка

Найдите способ заинтересовать малыша в занятиях. В дошкольной подготовке, в начальной школе ученикам легче усваивать информацию, которую они получают в ходе динамичной, увлекательной игры. Запишите малыша на развивающие курсы для детей. Групповые занятия полезны для получения социального опыта, также в них присутствует элемент соревнования. Дошколята и младшие школьники эгоцентричны, любят быть первыми. Развивайте внимание, память, концентрацию, мыслительные способности детского ума. Эти способности пригодятся, когда ученику придется запоминать большие объемы информации, анализировать данные, чтобы выбрать правильный ответ, решать сложные задачи на школьных уроках. Создавайте возможность для применения полученных знаний, чтобы они хорошо закрепились в памяти. Мотивируйте малышей личным примером — своими увлечениями, интересом к разным вещам, занятиям. Поощряйте детскую любознательность, новые увлечения ребенка. Хвалите за конкретные результаты. Необязательно это должна быть большая победа. Даже небольшое улучшение успеваемости заслуживает похвалы, если ради него ребенок хорошо потрудился.

Как вызвать желание учиться у ребенка? Рецепт Школы ментальной арифметики Соробан в России®

Как уже было сказано, дети от природы обладают большим интересом и способностями к обучению. Наша задача — поддерживать это стремление и развивать интеллект малыша, чтобы он мог свой интерес реализовать.

Для поддержания мотивации на курсах Соробан® (Россия) используются разные педагогические приемы — от персонального подхода к ученикам до поощрения за успешно защищенные темы методики. Однако самым сильным мотивирующим фактором маленьких соробнят (а это ученики 5-11 лет) являются их собственные успехи, ощущение эйфории, когда получается самостоятельно выполнить сложное задание. Именно это делает детей уверенными, целеустремленными и стимулирует дальше учиться, преодолевать новые вершины.