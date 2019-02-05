Как вызвать у ребенка желание учиться: что и как делать родителям

Учеба открывает перед ребенком большие перспективы, но только том случае, если ученик действительно учится, понимает, зачем он это делает, и умеет извлекать пользу из полученных знаний. Но часто мы сталкиваемся с проблемой нежелания учиться даже среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. Что делать родителям, чтобы ребенок учился, развивался, открывал в себе новые таланты и успешно реализовал себя в жизни?
Как привить ребенку тягу к знаниям? Все об ошибках воспитания
Самая распространенная форма мотивации учеников со стороны взрослых выглядит так: можешь, конечно, не учиться, но тогда мы заберем у тебя телефон (лишим прочих дорогих сердцу вещей, развлечений). Этот метод еще называют методом «кнута и пряника». Фактически же это самая обыкновенная манипуляция. Между прочим, большинство нынешних мам и пап тоже воспитывались подобным методом.
Помогает ли это в учебе? Совсем мало и совсем недолго, зато приводит к множеству негативных последствий:
- ученик ощущает себя бесправным — подавление детской инициативы;
- учится увиливать от занятий, хитрить, то есть тоже манипулировать;
- со временем теряет интерес к учебе, к любой познавательной деятельности;
- между родителями и детьми пропадает доверие, портятся отношения.
Как мотивировать ребенка учиться?
Малыши с готовностью принимаются за новые виды деятельности, легко увлекаются новыми занятиями. Они учатся без каких-либо внешних мотиваторов. С большим желанием и удовольствием ходят в школу только те школьники, которые сохранили внутреннюю природную потребность в новых знаниях. Внешняя мотивация в виде материального поощрения, лишения различных благ, наоборот, приводит к снижению познавательного интереса.
Исправлять ошибки намного сложнее, чем предотвратить их, поэтому с самого начала интеллектуального развития нужно использовать правильные педагогические, психологические приемы обучения.
Принципы поведения взрослых в процессе развития дошкольника:
- содержательное, понятное объяснение своих требований;
- сотрудничество с детьми во всех сферах жизни (привлечение к обсуждению семейных вопросов, выполнению домашних дел, общие хобби);
- свобода выбора, вытекающие из нее последствия (только так ученик может получить опыт, испытать последствия ошибок, сделать выводы и стать ответственным).
Лучшие идеи мотивации ребенка
- Найдите способ заинтересовать малыша в занятиях. В дошкольной подготовке, в начальной школе ученикам легче усваивать информацию, которую они получают в ходе динамичной, увлекательной игры.
- Запишите малыша на развивающие курсы для детей. Групповые занятия полезны для получения социального опыта, также в них присутствует элемент соревнования. Дошколята и младшие школьники эгоцентричны, любят быть первыми.
- Развивайте внимание, память, концентрацию, мыслительные способности детского ума. Эти способности пригодятся, когда ученику придется запоминать большие объемы информации, анализировать данные, чтобы выбрать правильный ответ, решать сложные задачи на школьных уроках.
- Создавайте возможность для применения полученных знаний, чтобы они хорошо закрепились в памяти.
- Мотивируйте малышей личным примером — своими увлечениями, интересом к разным вещам, занятиям.
- Поощряйте детскую любознательность, новые увлечения ребенка.
- Хвалите за конкретные результаты. Необязательно это должна быть большая победа. Даже небольшое улучшение успеваемости заслуживает похвалы, если ради него ребенок хорошо потрудился.
Как вызвать желание учиться у ребенка? Рецепт Школы ментальной арифметики Соробан в России®
Как уже было сказано, дети от природы обладают большим интересом и способностями к обучению. Наша задача — поддерживать это стремление и развивать интеллект малыша, чтобы он мог свой интерес реализовать.
Для поддержания мотивации на курсах Соробан® (Россия) используются разные педагогические приемы — от персонального подхода к ученикам до поощрения за успешно защищенные темы методики. Однако самым сильным мотивирующим фактором маленьких соробнят (а это ученики 5-11 лет) являются их собственные успехи, ощущение эйфории, когда получается самостоятельно выполнить сложное задание. Именно это делает детей уверенными, целеустремленными и стимулирует дальше учиться, преодолевать новые вершины.