Какие анализы необходимо сдавать при гепатите С?

Какие анализы при гепатите С подтверждают диагноз

Вирус HCV долгое время может повреждать печень, никак не проявляя себя. Иногда болезнь выявляют случайно при обращении к врачу по поводу другой патологии. Так как заболевание лучше поддается терапии при ранней диагностике, то рекомендуется регулярно проверять свое здоровье в медицинском учреждении. Для этого нужно знать какие анализы при гепатите С сдают в первую очередь. Только при положительных результатах целесообразно дальнейшее обследование.

Диагностика при подозрении на вирусный гепатит С

По собственному желанию или если есть признаки и симптомы гепатита С, человеку необходимо обратиться к вирусологу или гепатологу. Врач собирает анамнез, проводит пальпацию живота в проекции печени. После осмотра пациенту нужно сдать анализ крови на лабораторные исследования. Он сдается в утренние часы на голодный желудок.

Какие анализы на гепатит С необходимо сдавать при первичной диагностике:

общий — определяются показатели лейкоцитов, тромбоцитов и других клеток крови, скорость свертывания;

биохимический, по которому можно определить повышение билирубина, трансаминаз, белков и других элементов;

иммуноферментный анализ (ИФА), показывающий наличие или отсутствие антител к вирусу.

ИФА обязательно делают при беременности, сдаче крови донорами, перед операцией. Положительный результат укажет на то, что организм сталкивался с HCV. При этом не понятно болен человек или уже выздоровел. Чтобы это узнать кровь исследуют методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет обнаружить фрагменты вирусов.

Данный метод является основным способом выявления патогенов, определения их количества и разновидности. Генотипирование помогает понять какие конкретно притивовирусные препараты нужны для лечения гепатита С. Также важно знать вирусологическую нагрузку для расчета дозировки идлительности терапевтического курса.

При гепатите С кровь на ПЦР сдают регулярно в момент проведения медикаментозной терапии. Это дает возможность врачу оценить эффективность лечения. После окончания приема таблеток, такое исследование проводят еще несколько раз.

Если результаты анализов ИФА и ПЦР будут положительными, то больному выдают направление на инструментальное обследование: УЗИ брюшной полости, биопсию печени.

Через какое время покажет анализ наличие вируса в крови

Для успешного лечения очень важно на ранних стадиях выявить гепатит С. Через какое время покажет анализ присутствие вируса зависит от метода исследования. ИФА определяет антитела, а значит может дать положительный ответ только несколько недель после заражения.

Как пишет med88.ru — «cамая быстрая и точная диагностика — полимеразная цепная реакция». С ее помощью фрагменты возбудителя можно обнаружить уже на пятые сутки инфицирования.

Какие анализы при гепатите С являются положительными: расшифровка

Отклонения в общем и биохимическом анализе крови могут характеризовать разные заболевания. Наиболее значимыми показателями здесь являются повышенные печеночные ферменты и билирубин.Поэтому положительным или отрицательным считаются 2 основных исследования: ПЦР и ИФА.

На форумах в сети интернет часто обсуждаются вопросы о том, какие анализы при гепатите С более достоверны, что делать с расшифровкой результата, сколько раз сдают кровь. Однако методы диагностики и трактовки показателей исследования нужно доверить опытному врачу. При этом не лишне самостоятельно изучить общую информацию.

Самым информативным считается метод ПЦР. Любое количество РНК вирусов говорит о наличии заболевания. Однако их количественный показатель говорит о тяжести инфекции и опасности больного для окружающих. Если он ниже 400000 МЕ/мл, то значит вирусная нагрузка незначительная.

При превышении 800000 МЕ/мл диагностируется высокая вирусемия. Если этот показатель составляет несколько миллионов, то человек становится более опасным с точки зрения источника заражения. В этом случае вирусы в большом количестве могут находится в разных биологических жидкостях: сперме, слюне, вагинальной смазке, что увеличивает риск передачи инфекции здоровому человеку.

Исследования после лечения HCV

Больные регулярно проходят медицинское обследование, пока не получат подтверждения о полном выздоровлении. Ответ на вопрос о том, какой анализ сдавать после лечения гепатита С зависит от эффективности терапии. Если препараты оказали нужный эффект, то для подтверждения факта выздоровления потребуется несколько исследований ПЦР: через 3 месяца, полгода и 1 год. Уже через 6 месяцев при отрицательном результате можно говорить о стойкой ремиссии заболевания.

автор: Михаил Авдеев, врач-гепатолог