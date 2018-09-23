Какие дома отремонтируют в Керчи в 2019 году?

В 2019 году в Керчи отремонтируют 20 домов.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым, Жилищным кодексом Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законам Республики Крым «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым» Совет министров Республики Крым постановляет утвердить Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы.

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Документ подписан главой Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергеем АКСЁНОВ и заместителем председателя Совета министров Республики Крым, руководителем Аппарата Совета министров Республики Крым Ларисой ОПАНАСЮК.

Капитальный ремонт проводится с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и за счёт жителей квартир в многоквартирных домах, которые ежемесячно выплачивают взнос за капитальный ремонт.

В соответствии с документом, капитальный ремонт, который проводится с 2016 года, в первую очередь начали делать в трёх домах по улице Ульяновых, а в 2019 году обещают начать ремонт в 20 домах города Керчи.

Капитальный ремонт домов Керчи в 2019 году

Кровлю и фасад начнут ремонтировать в домах, находящихся по адресам:

ул. Дейкало, д. 14;

ул. Дейкало, д. 16;

ул. Клинковского, д. 10;

ул. Л. Толстого, д. 22/20;

ул. Л.Толстого, д. 40;

ул. Л. Толстого, д. 62/19;

ул. Мира, д. 16;

ул. Мира, д. 18;

ул. Мира, д. 7;

ул. Мира, д. 9а;

ул. Нестерова, д. 12;

ул. Нестерова, д. 15;

ул. Орджоникидзе, д. 51;

ул. Победы, д. 15;

Шоссе Героев Сталинграда, д. 16.

Инженерные сети отремонтируют в доме по адресу:

ул. Победы, д. 9.

А вот подвал и фундамент будут ремонтировать в домах, в которых уже начался капитальный ремонт:

ул. Ульяновых, д. 1;

ул. Ульяновых, д. 39;

ул. Ульяновых, д. 47;

ул. Ульяновых, д. 51а.

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