Какие дома отремонтируют в Керчи в 2019 году?

В 2019 году в Керчи отремонтируют 20 домов.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым, Жилищным кодексом Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законам Республики Крым «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым» Совет министров Республики Крым постановляет утвердить Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы.
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Документ подписан главой Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергеем АКСЁНОВ и заместителем председателя Совета министров Республики Крым, руководителем Аппарата Совета министров Республики Крым Ларисой ОПАНАСЮК.
Капитальный ремонт проводится с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и за счёт жителей квартир в многоквартирных домах, которые ежемесячно выплачивают взнос за капитальный ремонт.
В соответствии с документом, капитальный ремонт, который проводится с 2016 года, в первую очередь начали делать в трёх домах по улице Ульяновых, а в 2019 году обещают начать ремонт в 20 домах города Керчи.
Капитальный ремонт домов Керчи в 2019 году
Кровлю и фасад начнут ремонтировать в домах, находящихся по адресам:
- ул. Дейкало, д. 14;
- ул. Дейкало, д. 16;
- ул. Клинковского, д. 10;
- ул. Л. Толстого, д. 22/20;
- ул. Л.Толстого, д. 40;
- ул. Л. Толстого, д. 62/19;
- ул. Мира, д. 16;
- ул. Мира, д. 18;
- ул. Мира, д. 7;
- ул. Мира, д. 9а;
- ул. Нестерова, д. 12;
- ул. Нестерова, д. 15;
- ул. Орджоникидзе, д. 51;
- ул. Победы, д. 15;
- Шоссе Героев Сталинграда, д. 16.
Инженерные сети отремонтируют в доме по адресу:
- ул. Победы, д. 9.
А вот подвал и фундамент будут ремонтировать в домах, в которых уже начался капитальный ремонт:
- ул. Ульяновых, д. 1;
- ул. Ульяновых, д. 39;
- ул. Ульяновых, д. 47;
- ул. Ульяновых, д. 51а.