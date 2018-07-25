Какие льготные категории людей смогут получить в Керчи земельные участки?

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, включая усыновленных, взятых под опеку или попечительство смогут получить земельные участки, даже если до этого у них уже были квартиры. Об этом стало известно после эфира на «Спутник Крыму» заявила председатель комитета Государственного совета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения ДОБРЫНЯ.

«Если данная семья имеет жилье, квартиру, то это не является сдерживающим фактором для получения земельного участка, в отличии от других льготных категорий, которым установлен ряд ограничительных условий, в частности, отсутствие в собственности жилья или земли», — рассказала она.

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Она подчеркнула решение о выдаче земли должен принимать муниципалитет на основе заявления от льготника и необходимого для этого пакета документов. Данный пакет не является слишком сложным, а заявление нужно для того, чтобы муниципалитет мог рассмотреть то, является ли человек предоставивший его в льготной категории.

На данный момент единственным сдерживающим фактором является отсутствие в муниципалитетах генеральных планов.

«Это не будет критичным всплеском, который каким-то образом сможет негативно повлиять на выдачу земли льготным категориям. Это вполне посильная ноша для Республики Крым», — заверила парламентарий.

Также, она отметила, что в Керчи, например, этот вопрос уже решен, так как администрация уже решила этот вопрос и для людей с льготными категориями участки подготовлены с излишком.

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