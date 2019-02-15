Какие меры принимают для сохранения Пританея? (ФОТО)

В Восточно-крымском историко-культурном музее-заповеднике приняли срочные меры в рамках противоаварийных мероприятий, главная цель которых – проведение консервации и реставрации колонн Пританея. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

Демонтаж архитектурных деталей произведен с использованием большегрузной специализированной техники под наблюдением реставратора высшей категории, аттестованного Министерством культуры Российской Федерации. При подготовке мероприятия использована документация и рекомендации научно-производственной лаборатории по консервации архитектурно-археологических памятников, данные в момент установки конструкции. Перемещение конструкций произведено в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми Министерством культуры РФ для обеспечения сохранности при транспортировке крупногабаритных музейных предметов.

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В настоящий момент архитектурные детали фрагмента колоннады Пританея находятся в Лапидарии. Начата работа по консервации демонтированных конструкций. Предстоящая реставрация и консервация колонн, капителей и антаблемента колоннады будет выполнена аттестованным художником-реставратором высшей категории согласно утвержденной реставрационным советом программе, к разработке которой будут привлечены специалисты различных направлений.

Напомним, поврежденные колонны Пританея были демонтированы.

Какие меры принимают для сохранения Пританея?

Фото: Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник