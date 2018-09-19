Какие вопросы с «Керчьгортрансом» выясняет прокуратура города?

Керчане заметили, что со вчерашнего дня предприятие «Керчьгортранс» не выпускает в полном объеме общественный транспорт на линии.

Проблемы возникли в работе автобусов марки «НЕФАЗ» и троллейбусов.

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Один из жителей города в социальной сети «Facebook» прокомментировал данную ситуацию тем, что сотрудникам «Керчьгортранса», водителям троллейбусов и автобусов, не платят заработную плату в полном объёме, а также сегодня в троллейбусном парке работает прокуратура.

Редакция КерчьИНФО выясняет какие вопросы с «Керчьгортрансом» решает прокуратура, и будет ли в Керчи снова в полном объеме ходить общественный транспорт.

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