Какие улицы отремонтируют в Керчи в 2019 году?

Администрация город Керчи разместила план мероприятий по ремонту керченских дорог на 2019 год на сумму почти 24 000 000 рублей.

За счет средств республиканского бюджета планируется отремонтировать:

Улицу Самойленко (от улицы Маршала Еременко до улицы Карла Маркса);

Улицу Карла Маркса (от улицы Самойленко до переулка Милицейского);

Переулок Милицейский (от улицы Карла Маркса до улицы Пролетарской);

Улицу Советскую (от улицы Козлова до морского вокзала, включая площадь перед морвокзалом);

Улицу Дубинина (от улицы Советской до переулка Кооперативного);

Улицу Циолковского (от улицы Советской до переулка Кооперативный);

Переулок Кооперативный (от улицы Циолковского до дома№5);

Индустриальное шоссе – дублер вдоль домов №7, 9, 21;

Улицу Зябрева (от улицы Ульяновых до улицы Колхозная).

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Всего планируется отремонтировать около 20 000 кв.м участков улично-дорожной сети.