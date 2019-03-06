Какие улицы отремонтируют в Керчи в 2019 году?

Администрация город Керчи разместила план мероприятий по ремонту керченских дорог на 2019 год на сумму почти 24 000 000 рублей.
За счет средств республиканского бюджета планируется отремонтировать:
- Улицу Самойленко (от улицы Маршала Еременко до улицы Карла Маркса);
- Улицу Карла Маркса (от улицы Самойленко до переулка Милицейского);
- Переулок Милицейский (от улицы Карла Маркса до улицы Пролетарской);
- Улицу Советскую (от улицы Козлова до морского вокзала, включая площадь перед морвокзалом);
- Улицу Дубинина (от улицы Советской до переулка Кооперативного);
- Улицу Циолковского (от улицы Советской до переулка Кооперативный);
- Переулок Кооперативный (от улицы Циолковского до дома№5);
- Индустриальное шоссе – дублер вдоль домов №7, 9, 21;
- Улицу Зябрева (от улицы Ульяновых до улицы Колхозная).
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Всего планируется отремонтировать около 20 000 кв.м участков улично-дорожной сети.