Каким дворам в Керчи «повезет»: критерии отбора ремонта дворовых территорий

Керчане интересуются, что нужно сделать, чтобы двор был внесен в городской план реконструкции.

В «виртуальной» приемной главы администрации Керчи был задан вопрос, какие дворы в Керчи будут отремонтированы в этом году, и каким путем происходил отбор придомовых территорий.

«Отбор домовых территорий происходит на соответствующей комиссии под руководством главы муниципального образования Керчи Николая ГУСАКОВА. На голосование керчан дворы не выносятся», — отвечает керчанам Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице на Facebook.

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По словам главы администрации Керчи, критериями отбора являются: состояние дворовой территории дорожного полотна и малых архитектурных форм, наличие либо отсутствие освещения, количество проживающих и охват домов.

В этом году в первоначальный отбор попали пять керченских дворов, но окончательные результаты будут оглашены после того, как станут известны точные размеры финансирования.