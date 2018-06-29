Какой будет цена билета на поезд через Крымский мост?

Директор КЖД сообщил крымчанам, что стоимость проезда железнодорожных составов по Крымскому мосту, будет соответствовать тарифам на обычной железной дороге.
Как сообщает Крыминформ, генеральный директор «Крымской железной дороги» Алексей ГЛАДИЛИН выступил с таким заявлением в рамках V Крымского транспортного форума, в Алуште.
«Стоимость проезда железнодорожного вагона по Крымскому мосту будет такая же, что и по обычной железной дороге. Имеет значение только километраж и вес», – сообщил участникам мероприятия Алексей Викторович ГЛАДИЛИН .
КЖД уже во всю готовится к пуску железнодорожного движения по Крымскому мосту. По словам ГЛАДИЛИНА, строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма, идёт согласно утвержденному графику.
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КерчьИНФО напоминает, что атомобильное движение по мосту открыли досрочно 16 мая 2018 года. Железнодорожное же движение планируется запустить уже к декабрю 2019 года. Запланировано, что в первое время между Крымом и материком будет курсировать 29 пар поездов, 15 из которых – пассажирские.
На данном этапе, строительство транспортного перехода, в том числе железнодорожных путей, через Керченский пролив ведёт одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» («СГМ»). Компания принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Общая стоимость всего проекта по контракту составляет 222,5 млрд руб, а с учётом затрат заказчика – почти 228 млрд руб. После завершения строительства железнодорожная часть Крымского моста перейдет под управление «Крымской железной дороги».