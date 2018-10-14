Какой была Керчь 100 лет назад? (ФОТО)

Керчь – это не просто самый древний город России, но и главные ворота в Крым.

Это город, в котором за всю его историю происходила уйма событий. В Керчи до сих пор проводят археологические экспедиции и находят древние артефакты, которые каждый раз удивляют учёных. Но мы не будем в нашей статье рассматривать Керчь античных времён, а всего лишь покажем, какой она была 100 лет назад.

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Всё меняется и Керчь не исключение. На фотографиях мы можем увидеть, как сильно изменился наш любимый город. Но некоторые керченские достопримечательности остаются такими же, как и были 100 лет назад.

К примеру, те, кто были в Царском кургане, могут взглянуть на его фото вековой давности и с уверенностью сказать, что он ничуть не изменился.

А вот про набережную такого сказать нельзя. Она претерпела кардинальных изменений, но к сожалению, на данный момент находится в крайне печальном состоянии. Но уже в скором времени для неё будет проводиться реконструкция и надеемся, что она снова будет радовать жителей и гостей нашего города.

Хотелось бы, чтобы большинство керченских достопримечательностей оставались неизменными. Главное, чтобы это понимали люди, которые волею судеб их и разрушают.

Предлагаем всем нашим читателям, вместе с нами окунуться в историю Керчи 100-летней давности!

Фото из сети

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