Погода на 1 сентября в Керчи

Завтра в каждом образовательном учреждении города Керчи, Крыма и всей страны состоится торжественное мероприятие, посвящённое важнейшему дню в жизни каждого школьника – школьная линейка.

В связи с объявлением чрезвычайной ситуации в Крыму, связанного с аномальной жарой, которая продлится пять дней, команда журналистов КерчьИНФО подготовила для школьников и их родителей прогноз погоды на 1 сентября.

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Как сообщает дежурный синоптик Гидрометеорологического бюро Керчь, завтра ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Термометры керчан покажут температуру воздуха от +30 °C до +32 °C днем и от +20 °C до +22 °C ночью. Ветер будет несильный северо-восточный днем и северный ночью. Осадков не ожидается.

КерчьИНФО от всего сердца поздравляет школьников города с Днем знаний и желает усидчивости за партой, внимания на уроках, весёлого настроения и звонкого смеха на переменах, чудесных идей и увлекательных занятий, высоких отметок и достойных побед.

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