Какую одежду выбрать для лесных походов?

Какая одежда подойдет для походов?

Многие обожают выбираться в лес вне зависимости от времени года. Но чтобы прогулка сохранила о себе приятные воспоминания, необходимо тщательно продумать экипировку.

Главное правило в походной одежде для леса – это избегать натуральных тканей, обтягивающих моделей и яркой расцветки.

Натуральные ткани не уберегут от насекомых. Она быстро намокает и долго сохнет.

Обтягивающий костюм стесняет движения, а пестрая расцветка привлечет внимание диких зверей.

На что обратить внимание?

Особое внимание стоит уделить качеству походных брюк. Передвигаясь по лесу, требуется часто преодолевать кустарники, высокие холмы и ручьи.

Штаны для похода шьются из специальной мембранной ткани. В составе хлопковое волокно и армированная нить. Сочетание этих компонентов обеспечивает стальную прочность ткани. Также мембрана быстро высыхает, что полезно если поход рассчитан на 2-3 дня.

Влагостойкая пропитка позволяет сохранить брюки сухими, даже при повышенной влажности.

Свободный крой обеспечивает свободу движений. Помимо этого, под них можно поддеть дополнительное белье.

Качественные штаны для похода имеют дополнительные накладки на коленях. Они выполнены из прочного материала и предотвращают повреждения.

В модели должны быть предусмотрены утягивающие липучки внизу штанов. С их помощью легко регулировать ширину штанин.

Лето

Выход в лес летом предусматривает защиту от многих факторов:

Насекомые;

Влага;

Колючки и ветви.

Поэтому одежда для походов в лес должна быть выполнена из прочного синтетического материала. Для пошива используется мембрана. Такая ткань имеет в составе хлопок и синтетические нити. Вместе они обеспечивают защиту от влаги и выводят наружу испарения.

Зима

Основные моменты для зимней экипировки:

Легкость. Одежда не должна стеснять движения. Удобный крой и легкий материал позволит без труда преодолевать сугробы и прочие препятствия.

Термостойкость. Двигаясь, человек может незаметно для себя потеть. Зимняя одежда должна отлично выводить наружу пот, но одновременно сохранять комфортную температуру тела.

Влагостойкость. Костюм должен не пропускать влагу и таящий снег. Поэтому рекомендуется выбирать изделия из специальных мембранных тканей.

Весна-осень

Для демисезонного похода в лес следует выбирать экипировку с повышенной защитой от влаги. Осадки и растаявший снег могут испортить времяпрепровождение и сократить прогулку. Специальная мембранная ткань отталкивает влагу, не давая жидкости проникнуть внутрь.

Одежда должна полноценно защищать организм от переохлаждения и перегрева. Поэтому рекомендуется использовать специальное термобелье, которое способно нормализовать теплообмен в организме.