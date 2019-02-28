Капитан керченского «Норда» снова готов выйти в море

Капитан судна «Норд» Владимир ГОРБЕНКО, который недавно вернулся в Крым из Украины, готов вновь заняться рыбным промыслом. Об этом сообщила Риа Новости Крым его мать Евгения ГОРБЕНКО.

Моряк с конца марта 2018 года удерживался на территории Украины. В Крым он вернулся в начале февраля этого года.

«Планирует снова в море. Ждут судна», — сказала мать капитана сейнера, добавив, что ее сын связывает свою жизнь только с морем и рыбным промыслом.

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Напомним, что керченское судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта 2018 года в Азовском море. На сейнере находились 10 членов экипажа – все из Керчи. Двое из них сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Позже еще семерых членов экипажа обменяли на украинских моряков с рыболовецкого судна.